Mascalucia: la droga sotto la maglia della salute

MASCALUCIA (CATANIA) – Un giovane pusher che consegnava la droga ai suoi clienti in giro per Mascalucia è stato arrestato dai carabinieri. Il 19enne aveva come base la sua casa di via Carbonaro: da lì durante l’arco della giornata partiva di continuo alla guida della sua utilitaria bianca per vendere a domicilio nell’intero territorio comunale. I militari lo hanno osservato, fermandolo al momento opportuno: sotto la sua maglietta intima aveva un involucro con qualche dose di marijuana. Nella villetta a due piani, dove viveva con i genitori, all’interno di un armadio della sua camera da letto sono stati poi scovati una scatola di scarpe contenente altre 6 dosi e 1.200 euro.