Scontro frontale, muoiono due giovani carabinieri

SALERNO – Due carabinieri sono morti nella notte in un incidente stradale in provincia di Salerno. Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. A perdere la vita sono stati il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e Sant’Andrea. Per l’impatto con una Ranger Rover che proveniva dall’opposto senso di marcia sono morti il carabiniere che si trovava sul lato passeggero e quello che era seduto sul sedile posteriore. Il conducente è stato trasportato ospedale di Eboli in prognosi riservata. Dopo l’impatto la Ranger Rover si è scontrata con una terza auto condotta da un 75enne di Campagna, ricoverato all’ospedale di Battipaglia in prognosi riservata. In ospedale anche la 31enne di Campagna che guidava la Ranger Rover, insieme con la passeggera 18enne.