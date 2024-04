Sequestrati a Catania 3mila litri di gasolio

CATANIA – I finanzieri di Catania hanno sequestrato oltre 3.000 litri di gasolio di illecita provenienza in un’azienda operante nel settore della logistica nella zona industriale di Catania. In particolare, l’attività svolta dai militari ha permesso di appurare che il prodotto petrolifero era stoccato in una cisterna fuori terra, attrezzata con apposita pistola erogatrice e contalitri per consentire, con ogni probabilità, il rifornimento di veicoli a motore.

L’individuazione della cisterna si è rivelata non agevole in quanto abilmente nascosta all’interno di un container. Lo stratagemma avrebbe avuto lo scopo di nascondere l’impianto abusivo da occhi indiscreti e di mettersi al riparo in caso di attività ispettive. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise su prodotti energetici e per inosservanza delle prescrizioni normative antincendio. Si è proceduto inoltre al sequestro del gasolio illecitamente stoccato, pari a oltre 3.000 litri.