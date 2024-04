In fuga su auto rubata, poi aggrediscono poliziotti

CATANIA – Un 39enne catanese, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno ad Acicastello, e un 41enne marocchino, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dalla polizia di Catania. Durante controlli in strada, gli agenti hanno intercettato i due in via Della Concordia a bordo di un’auto rubata. Alla vista della volante, si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in via Grimaldi dove l’auto è stata fermata. I due hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti dai poliziotti, ai quali hanno opposto resistenza. Durante la colluttazione col conducente dell’auto, un agente si è infortunato a una mano.

Il catanese è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 cm circa, da qui la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il pregiudicato catanese anche per inosservanza alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Sono stati denunciati anche per ricettazione in concorso. A bordo della macchina sono stati trovati una bicicletta, diversi utensili da lavoro, due bombole di gas e altri oggetti vari di sospetta provenienza furtiva. Il tutto è stato sequestrato e l’auto restituita al proprietario.