Marsura, due turni di squalifica

Due turni di squalifica per Davide Marsura. L’attaccante del Catania, espulso nei minuti di recupero della gara persa col Sorrento (foto Catania Fc Facebook), salterà dunque non solo la partita con il Benevento, decisiva per ottenere la salvezza diretta, ma anche la prima sfida degli spareggi (playoff o playout) che gli etnei certamente disputeranno.

Marsura è stato sanzionato con il doppio stop “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto – secondo quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo – nella contesa del pallone, tentava di colpirlo con un pugno a volto, sfiorandolo solo di striscio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che il pugno non ha colpito completamente l’avversario e che non risultano conseguenze a carico dello stesso e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario verso la quale era diretto il colpo”.

Un problema in più per Zeoli, già alle prese con diverse assenze.