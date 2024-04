Catania, tutti in ritiro

In ritiro tutta la settimana sino alla partita decisiva con il Benevento. Dopo la sconfitta con il Sorrento, maturata al termine dell’ennesima prestazione deludente, il Catania non ha che l’ultima gara casalinga per evitare i playout.

Per prepararla al meglio e nel tentativo di scuotere una squadra parsa ancora una volta molle e inconcludente, la società ha deciso di mandare la squadra di Zeoli (foto Catania Fc Facebook) in ritiro a partire da martedì.

Rientrati in sede solo in nottata dalla trasferta di Potenza, i rossazzurri cominceranno la preparazione per la sfida di sabato (al Massimino, alle 18.30) nel pomeriggio di martedì. Al termine della seduta avrà inizio il ritiro.

Solo una vittoria contro il Benevento, in lotta con l’Avellino per il secondo posto, garantirebbe la salvezza diretta. Nel caso in cui i tre punti non venissero centrati, il destino del Catania dipenderà dalle notizie in arrivo dagli altri campi.