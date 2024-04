CATANIA – L’imprenditore Francesco Russo Morosoli, patron della Funivia dell’Etna, con un proprio brand ha dato vita a un progetto pilota, ‘Lo sport per Catania’, supportando 10 club sportivi che aderiscono all’associazione ‘Catania Rossazzurra’. L’iniziativa è stata presentata stamani in una conferenza stampa dallo stesso imprenditore.

“Ho colto con entusiasmo – ha detto – la proposta di ‘Catania rossazzurra’. È l’opportunità di condividere un progetto innovativo e fortemente partecipato. Noi rappresentiamo il collante, il sottile filo rosso che unisce eccellenze dello sport catanese nel solco già tracciato dal mio gruppo, che vede il sostegno economico a Catania FC, Saturnia e Volley Valley. Vuole essere anche un punto di partenza, per fare in modo che altri imprenditori possano sposare la causa e sostenerla in maniera attiva con l’obiettivo di creare aggregazione e inclusione per la città di Catania”.

Sono dieci i club sponsorizzati da Funivia dell’Etna: Catania Beach Soccer, Meta Catania, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli calcio a 5, Ekipe Orizzonte, Polisportiva canottieri Catania, Catania Padel e Triscelon Etna Sport. “Oggi – ha detto il presidente di Catania Rossazzurra, Enzo Ingrassia – stiamo vivendo un momento storico per la nostra città. Ridurla a una mera azione commerciale non rende merito agli intenti della nostra associazione, che da diversi anni rappresenta una realtà consolidata nel tessuto catanese. Abbiamo aperto una cornice. Riempirla adesso spetta a ogni singola società”.