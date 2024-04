Scontro frontale: motociclista muore in ospedale

PALERMO – Mario Romano, 58 anni, è morto nell’ospedale Civico di Palermo in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale Palermo Agrigento nella zona di Bolognetta. Romano viaggiava a bordo di una moto Benelli che si è scontrata con una Dacia Duster guidata da un uomo di 54 anni ora indagato per omicidio stradale. A bordo dell’auto c’erano anche la moglie e il figlio. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati e per il violento impatto il 58enne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in ospedale dove è morto. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia. I mezzi sono stati sequestrati.