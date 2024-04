Il ponte fa male ai cetacei: no pure degli studenti

La Necton marine research society, società con sedi a Catania e Messina che opera da oltre 25 anni nell’ambito di studi e ricerche legate alla biologia dei cetacei in diverse aree della Sicilia e della Calabria, in particolare nello Stretto di Messina e nel Golfo di Catania, ospiterà circa 230 studenti provenienti da tutti gli atenei nazionali. I ragazzi collaboreranno alla raccolta dei dati sullo stato dell’ambiente e dei cetacei lungo le due sponde dello Stretto: i risultati saranno inviati alla Commissione europea “per bloccare quest’opera che oltre a essere inutile dal punto di vista economico, è estremamente dannosa per un ecosistema assolutamente unico dal punto di vista ambientale e storico-culturale.