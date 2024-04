CATANIA – Un giovane è stato denunciato a Catania per un tentativo di furto in un negozio di via Garibaldi. Un istituto di vigilanza attraverso le telecamere lo ha notato mentre cercava di forzare i distributori automatici di bevande utilizzando un pezzo di legno. Chiamati sul posto, i poliziotti lo hanno bloccato in via Sant’Anna, identificandolo come un 36enne pregiudicato di nazionalità serba.