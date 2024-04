Massimino sold out per il derby

Tutto esaurito per Catania-Messina. Nonostante la carenza di risultati, il pubblico resta vicino alla squadra rossazzurra.

Per il derby con il Messina (domenica alle 20.45, su Telecolor dalle 20.15 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855), decisivo ai fini della lotta per evitare i playout, si registra già il tutto esaurito al vecchio Cibali, dove i tifosi potranno tornare a prendere posto dopo l’imposizione delle porte chiuse per motivi di ordine pubblico in occasione della gara di campionato con il Giugliano e la squalifica nella finale di ritorno di Coppa Italia seguita agli incidenti di Padova.

“Ero certo di questa risposta straordinaria – ha commentato il vicepresidente Vincenzo Grella in una nota diramata dal club – ringraziamo i nostri sostenitori per l’ennesima dimostrazione di amore per la maglia. Adesso tocca ai nostri calciatori: saranno spinti dal sentimento di una città, dovranno esaltarsi nella difficoltà e trasformare ogni respiro del nostro stadio in energia pura, per regalare una gioia ai tifosi rossazzurri”.