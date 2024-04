Ladro di fari d’auto nel parcheggio del centro commerciale

GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 34enne pregiudicato, Luca Gagliano, accusato di sei furti, tra il luglio e il settembre 2023, nelle aree di parcheggio di un parco commerciale della zona. Nel dettaglio, i furti hanno riguardato i fari anteriori di una Fiat 500, di due Fiat 500 XL (in una delle quali è stato anche rubato un profumo e una power bank), i fari anteriori e posteriori di due Jeep Renegade (in una è stato rubato un borsone contenente attrezzi vari e nell’altra anche un cellulare Huawey) e i fari posteriori di una Fiat 500 XL. Il 34enne è stato aiutato da complici, due per i primi due furti e uno per gli altri, ancora in corso di identificazione. A registrare le immagini dei ladri in azione sono state le telecamere di video sorveglianza installate nel centro commerciale.



Dopo il primo furto, avvenuto il 28 luglio 2023, i carabinieri hanno accertato che il colpo era stato commesso da due uomini arrivati nel parcheggio a bordo di una Seat Ibiza risultata di proprietà di Gagliano. Gli stessi riscontri ottenuti per il primo furto si sono ripetuti per gli altri cinque furti. Gagliano e i complici, verificato che i proprietari delle auto si fossero allontanati dal luogo del parcheggio, dopo pochi minuti, forzato il cofano motore, rubavano i fari ed eventualmente anche degli oggetti lasciati nell’abitacolo. Poi si allontanavano a bordo dell’auto con la quale erano arrivati. Gagliano è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.