Sequestrata discarica abusiva nel Messinese

MESSINA – La guardia di finanza di Messina ha sequestrato, a ridosso dell’alveo del torrente Mela, una vasta superficie adibita a discarica abusiva, dell’estensione di circa 3.000 metri cubi. I militari, in collaborazione con i funzionari dell’Arpa, hanno trovato nel terreno in uso a una società a Santa Lucia del Mela, enormi ammassi di materiale da risulta proveniente dalle demolizioni e lavorazioni del manto stradale, in particolare granulato di conglomerato bituminoso, cosiddetto fresato di asfalto. I finanzieri hanno denunciato il titolare della società proprietaria del terreno per gravi violazioni delle norme in materia di tutela ambientale. Sequestrata l’area.