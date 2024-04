Catania: parcheggiatori pizzicati in centro

CATANIA – Nel corso della serata di ieri, la polizia di Catania ha effettuato un servizio mirato alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle zone del centro storico, provvedendo ad individuarne e sanzionarne quattro. In via Dusmet è stato sanzionato un 43enne pregiudicato catanese risultato essere destinatario del Dacur, ancora da notificare, pertanto, gli operatori hanno provveduto a tale adempimento, inibendogli di fatto la frequentazione di determinate aree urbane. Un altro pregiudicato 31enne di origini gelesi è stato individuato e sanzionato in piazza Manganelli, unitamente ad altro pregiudicato catanese 21enne.

Infine, in via Transito, è stato sanzionato un altro pregiudicato 32enne originario di Paternò. Sempre nel corso della serata in via Dusmet, lato Piazza Borsellino, gli agenti hanno proceduto al controllo di un 27enne pregiudicato catanese intento ad esercitare illecitamente l’attività di posteggiatore abusivo. Questi si è mostrato sin da subito alquanto infastidito dal controllo. Gli operatori hanno quindi deciso di perquisirlo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico nelle tasche dei pantaloni, che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.