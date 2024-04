Via Plebiscito: scovate 3 macellerie con cibo in cattivo stato

CATANIA – Effettuando controlli in tre macellerie di via Plebiscito, la polizia di Catania ha scovato svariate irregolarità amministrative e igienico-sanitarie. In alcuni casi le carni esposte sono state ritenute non idonee al consumo umano e quindi sequestrate per il successivo smaltimento.

I tre titolari sono stati anche denunciati per violazione alle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, poiché in uno degli esercizi erano assenti gli estintori, mentre negli altri due la revisione non era stata effettuata nei tempi previsti. Alcuni impiegati delle tre macellerie, infine, sono risultati non in regola con le norme sull’impiego e le loro posizioni sono al vaglio dell’ispettorato del lavoro.