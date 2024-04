Liberazione: a Catania bandiera d’Israele bruciata e cori contro la giunta

Durante la manifestazione di stamattina a Catania per celebrare la Liberazione, due giovani al momento dell’arrivo del corteo in piazza Duomo hanno acceso dei fumogeni dando fuoco a una bandiera di Israele. Di fronte al municipio poi sono stati gridati slogan contro la giunta comunale di centrodestra. Prima della partenza del corteo organizzato dall’Anpi “quattro dispotici, in rappresentanza solo di se stessi, fingendo di essere organizzatori dell’Anpi hanno bloccato lo striscione del Pd”, ha denunciato la segretaria della federazione provinciale Dem, Maria Grazia Leone.

A Licata invece la stele-monumento ai caduti è stata imbrattata con vernice rossa e la scritta “Siamo tutte antifasciste”. La pietra è stata poi ripulita. Meno turbolente le commemorazioni nel resto della Sicilia per i caduti nella guerra ai nazifascisti. A Palermo la cerimonia si è svolta nel parco Piersanti Mattarella alla presenza dei vertici delle forze armate e delle delegazioni dell’Anpi: sono state deposte le corone d’alloro alla base dei cippi dei martiri siciliani della Divisione Acqui e del comandante partigiano Pompeo Colajanni. “Oggi è un giorno che deve unire il Paese, non dividerlo. Noi siamo qui per rispettare la festa della Liberazione, ricordando i momenti che ha vissuto il nostro Paese estremamente tragici”, ha detto il presidente della Regione Renato Schifani. Dopo è partito il corteo con tanti giovani che hanno intonato ‘Bella ciao’.

A Messina è stata organizzata la “Pedalata resistente” che ha attraversato la città, mentre la commemorazione si è svolta in piazza Unione europea. Cortei e manifestazioni si sono svolti anche in tantissimi altri comuni siciliani.