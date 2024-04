Le belve sotto casa

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Due fratelli di 39 e 35 anni, di origine balcanica, sono stati arrestati a Campofelice di Roccella per l’aggressione selvaggia a un altro uomo. Le indagini sono scattate dopo una lite tra i due e un 40enne loro connazionale in un bar, scoppiata una sera a inizio del mese di aprile. In poco tempo i militari sono riusciti a risalire agi autori del raid che dopo lo scontro hanno organizzato una spedizione punitiva. Gli indagati infatti avrebbero rintracciato la casa del quarantenne, sfondato la porta d’ingresso e pestato il rivale nel suo appartamento con calci e pugni davanti alla moglie e al figlio minorenne.