PACHINO (SIRACUSA) – Quattro uomini di Pachino sono stati denunciati per una rissa in strada. Si sono picchiati con dei bastoni di legno per un litigio scaturito dalla fine della relazione sentimentale tra uno di loro, un 56enne, e la sua compagna. Coinvolti anche un trentenne, figlio del cinquantaseienne, un quarantottenne, fratello della donna, e il figlio di lei, un ragazzo di 24 anni. Tutti e quattro hanno riportato ferite e lesioni.