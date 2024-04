Almeno quattro persone sono state ferite a Londra nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est della città. A colpirle con una spada sarebbe stato un 36enne che è stato arrestato. Secondo la polizia non è stato un atto di terrorismo: “Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”. La stazione è stata chiusa.