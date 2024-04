SIRACUSA – Un 63enne di origine tunisina che in sella alla sua bicicletta stava percorrendo la strada Rosolini-Pachino è morto dopo essere stato investito da una Porsche. Per cause ancora da accertare l’auto, guidata da un giovane di Rosolini, ha centrato in pieno la bicicletta. Il tunisino era residente a Ispica. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.