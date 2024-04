Esplosione nella centrale Enel: 4 morti

Un’esplosione all’interno della centrale idroelettrica Enel sul lago di Suviana, nel Bolognese, ha causato la morte di quattro addetti. Cinque gli operai feriti, 3 i dispersi. Un incendio ha interessato un trasformatore della centrale, l’incidente si è verificato sotto il livello dell’acqua. La diga non risulta coinvolta. Difficoltà per l’intervento dei soccorsi. “C’è parecchio fumo, fatichiamo e entrare nei locali”, ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco. Quaranta i pompieri impegnati, in corso di accertamento le cause dell’incendio.