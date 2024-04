“Nel progetto del ponte falle enormi”

“L’aspetto più sconcertante che sta emergendo dalle prime analisi della documentazione depositata presso la commissione Via-Vas del ministero, sulla quale comitati e associazioni stanno facendo un tour de force al fine di presentare le osservazioni entro questo venerdì, è che il progetto allo stato attuale presenta falle abnormi”. Barbara Floridia, senatrice siciliana del M5s e presidente della commissione di Vigilanza Rai, attacca il progetto portato avanti dal governo.

“Non solo non è definitivo come vanno ripetendo tanto Salvini quanto l’Ad della società Ciucci – prosegue -, ma manca proprio di requisiti basilari, come già evidenziato dal comitato Invece che il ponte. Non c’è un elaborato di stima, non ci sono i vari quadri di spesa, non c’è il computo metrico e soprattutto vengono sollevati dubbi nero su bianco sull’eventualità che sopra a questa struttura passino treni, visto che risulta impossibile verificare la compatibilità della marcia del treno con gli impalcati metallici. Allo stato attuale, pertanto, risulta anche difficile immaginare nei prossimi mesi una procedura Via-Vas seria, viste le innumerevoli lacune che le osservazioni al progetto evidenziano. Invitiamo Meloni a fermare la foga precipitosa di Salvini, perché si stanno prendendo decisioni che impattano sulle vite di migliaia di cittadini con una leggerezza disarmante”.