Incendio distrugge bar sul lungomare

CATANIA – Mattinata infernale sul lungomare di Catania, dove per cause da accertare (probabilmente un cortocircuito) è andato a fuoco il bar Cioccolato e cafè di viale Ruggero di Lauria. In pochi minuti, le fiamme hanno divorato il locale e danneggiato parte della palazzina che in quel momento era in fase di ristrutturazione. Ingenti i danni. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati vigili del fuoco e polizia. A quanto pare una persona sarebbe rimasta ferita con ustioni alle gambe e alle braccia.