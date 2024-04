Nudo in via Messina

CATANIA – Si aggirava nudo per le strade di Catania. Un trentenne cubano è stato sorpreso dai poliziotti nei pressi di una palestra e di un supermercato in via Messina, davanti a diverse persone (anche minorenni), con i pantaloni abbassati fino alle ginocchia e le parti intime in mostra. Gli agenti lo hanno bloccato, intimandogli di rivestirsi, ma lui ha reagito chiedendo di essere lasciato in pace e rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

A qual punto i poliziotti lo hanno fatto salire sulla volante e portato in centrale: qui hanno scoperto la sua irregolarità nel territorio dello Stato; era privo infatti di regolare permesso di soggiorno e il questore aveva già emesso l’ordine di lasciare il Paese. Per tutti questi motivi il giovane è stato denunciato.