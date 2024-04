CINISI (PALERMO) – Due giovani di Cinisi sono in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto in corso Umberto I, in pieno centro. Lo scooter Honda Sh su cui viaggiavano un 18enne e un 21enne si è scontrato con una Mercedes condotta da un sessantenne, rimasto illeso. I due feriti sono stati portati all’ospedale Villa Sofia, prognosi riservata per entrambi.