LIPARI (MESSINA) – Commozione a Lipari per un abbraccio atteso 60 anni. Protagonisti Angelina, 87 anni, e il fratello Salvatore Spanò, 78 anni. Dopo aver lavorato nella cave di Caolino dell’isola, l’uomo decise di cambiare vita cercando fortuna in Australia, non facendo più rientro a Lipari. Dopo 60 anni, è tornato nell’isola: ad attenderlo oltre alla sorella c’erano anche i nipoti.