Ergastolo per gli amanti di Cerda, ma resta il mistero

PALERMO – La Corte d’assise di Palermo ha condannato all’ergastolo Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i due amanti di Cerda accusati di aver ucciso il marito della donna, Carlo La Duca, e di averne poi fatto sparire il cadavere che non è mai stato trovato. I due imputati erano presenti alla lettura del verdetto. La Duca, imprenditore agricolo, è sparito nel nulla il 19 gennaio del 2019. E’ uscito da casa alle 8.07 per andare a Cinisi, dove ad attenderlo c’era la nuova compagna. Dovevano trascorrere il fine settimana insieme. Prima di arrivare si è fermato nel terreno di Ferrara a Ciaculli. È qui, secondo la ricostruzione dei pm, che La Duca ha trovato la morte.

In che modo i due imputati si sono disfatti del corpo resta uno dei misteri del processo. Il tragitto della Volkswagen di La Duca è stato seguito grazie al gps. La macchina è stata trovata in via Salvatore Minutilla a Cardillo. L’ultima persona che ha visto l’imprenditore sarebbe Ferrara. Alle 10.48 l’auto è ripartita. Secondo i pm La Duca era già morto e a guidare era Ferrara. Dietro, in una Fiat Punto bianca, ci sarebbe stata Luana Cammalleri, l’ex moglie che avrebbe partecipato al delitto. Non è chiaro nemmeno il movente dell’omicidio.