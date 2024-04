MISTERBIANCO (CATANIA) – A Misterbianco i carabinieri hanno arrestato un 24enne che da mesi chiedeva continuamente soldi ai parenti che abitano nello stesso palazzo e se non li otteneva iniziava a distruggere tutto ciò che gli capitava davanti, tanto che era diventato il terrore della madre, del nonno e degli zii materni. I militari sono intervenuti ieri pomeriggio in seguito alla richiesta di aiuto della madre, che segnalava una violenta reazione del figlio contro di lei e contro l’anziano nonno per una somma di denaro non ottenuta.

Il giovane aveva anche danneggiato la porta d’ingresso di casa del nonno e aveva minacciato di morte la madre. E’ stato bloccato poco lontano, in corso Carlo Marx. I carabinieri hanno accertato che le violenza avevano avuto inizio nel gennaio 2022, quando la madre lo aveva denunciato per la prima volta per atteggiamenti vessatori. Nel maggio dello stesso anno i carabinieri erano intervenuti adottando la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare. Il ragazzo aveva trascorso un periodo fuori dalla Sicilia ma per motivi economici era stato costretto a tornare dalla madre, alla quale aveva cominciato nuovamente a chiedere denaro per acquistare droga.