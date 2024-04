“Contro il Sorrento come nel derby”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Michele Zeoli, alla vigilia della partita in trasferta contro il Sorrento, in programma domenica alle 20 (su Telecolor dalle 19.30 tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti da Potenza, analisi, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

SORRENTO. “Si sente il sapore della partita decisiva. La squadra si è preparata bene. Fare risultato potrebbe darci una libertà mentale che in questo momento sarebbe preziosa. Potremmo giocare a quattro o confermare la difesa tre. Sfidiamo un avversario che ci ha già messo in difficoltà lo scorso anno nella poule scudetto dilettanti e nel girone di andata: servirà massima attenzione nella cura dei dettagli”.

FORMAZIONE. “E’ molto difficile che Peralta possa rientrare in tempo per i playoff. La sua domani sarà un’assenza importante insieme a quelle di Sturaro, Tello e Rapisarda, quest’ultimo fermato da una reazione allergica che l’ha costretto anche al ricovero: ora sta meglio, ma non è disponibile. Zammarini ci sarà. Ndoj sta crescendo sul piano della condizione anche se non ha i 90 minuti: vedremo se utilizzarlo dall’inizio o a gara in corso. Chiarella è uno di quelli che sta meglio fisicamente, ma è il più penalizzato dal modulo che stiamo usando. Di Carmine? Lui vive per il gol, eppure per me la migliore prestazione l’ha offerta a Foggia, quando era da solo in avanti, sebbene non abbia tirato mai in porta. Marsura è uno dei giocatori più liberi mentalmente, è un aspetto che conta”.

TRASFERTA. “Nel girone di ritorno abbiamo ottenuto un unico punto a Foggia, in inferiorità numerica. E’ chiaro che qualcosa va cambiata a livello tattico o di mentalità. Prendiamo spunto dalla partita col Messina. Il derby non l’ha vinto Zeoli o la società, ma la squadra con l’atteggiamento giusto: penso a Cianci che fa la mezzala per alcuni minuti dopo l’infortunio di Peralta o i tre salvataggi sulla linea”.

PRESSIONE. “La concentrazione o l’adrenalina dobbiamo portarle in campo. Sono certo che la squadra darà la risposta giusta”