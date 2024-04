I cani abbaiano, ladro in cantiere costretto a fuggire

SAN PIETRO CLARENZA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un pregiudicato 36enne di San Pietro Clarenza per furto aggravato.

I militari sono stati allertati da chiamate al 112 da parte di residenti di via Messina che segnalavano un furto in atto in una villa in costruzione. Subito intervenuti, hanno bloccato il 36enne che tentava di scappare a bordo di un furgone Citroen Jumpy preso a noleggio. A tradire il ladro durante la sua ‘razzia’, è stato il latrato dei cani del circondario che ha attirato l’attenzione dei vicini, accorsi in strada per capire cosa stesse accadendo. Nel furgone i carabinieri hanno trovato un sacco di cemento da 25 chili e una sega ad arco adoperata per l’edilizia, rubati poco prima dal cantiere.