CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 30enne pregiudicato per evasione e furto aggravato. Gli agenti, in seguito alla segnalazione del furto di un motorino elettrico a pedalata assistita in piazza Europa, si sono messi alla ricerca del ladro. In via Asiago, all’incrocio con via Messina, hanno notato una persona corrispondente alle descrizioni, vicino a una bici elettrica con un pedale rotto e con la catena forzata. Il trentenne, che si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari, è stato trovato anche in possesso di un martello e uno scalpello, portati via da un cantiere lì vicino. Per lui sono scattati di nuovo i domiciliari.