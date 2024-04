Catania, preso il pusher che trema e balbetta

CATANIA – L’ennesimo blitz antidroga dei carabinieri di Catania nella zona C del Villaggio Sant’Agata si è concluso con l’arresto di un 24enne. I militari si sono mimetizzati tra la gente del quartiere, attraverso pattuglie in abiti civili, che lungo il viale Marchese di Roccaverdina hanno deciso di fermare e controllare un giovane con atteggiamento guardingo in prossimità dell’incrocio con via Marcello Mastroianni.

Subito ha mostrato un evidente e ingiustificato nervosismo, con balbettio e tremore alle mani, circostanze che hanno ulteriormente indotto i carabinieri a perquisirlo. Addosso in effetti aveva un involucro in plastica e alluminio, che conteneva 18 grammi di cocaina. A quel punto la perquisizione è stata chiaramente estesa alla sua casa, sempre nel quartiere, dove sono stati scoperti “gli strumenti di lavoro” dell’attività di spaccio.