A casa dopo 11 anni i dipinti catanesi rubati

Saranno restituiti dopo oltre 10 anni al Comune di Militello in Val di Catania i tre dipinti rubati nel 2013 dall’auditorium del Museo civico Sebastiano Guzzone mentre erano esposti in una mostra. Erano stati trovati ad Acicastello nel corso di una perquisizione dei carabinieri, all’interno del garage di un 69enne che è stato denunciato per ricettazione, e riconosciuti grazie alla Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

Si tratta di tre dipinti olio su tela con cornice, del valore complessivo di circa 100.000 euro: uno raffigurante “due bambini in stile lezioso”, ascrivibile al pittore francese Francois Boucher; uno con “Console Cornelio inginocchiato davanti a un angelo in atto di sottomissione”, con la firma G. Sciuti; infine “consorte di Sebastiano Guzzone donna Gaetanina Baldanza con vestito bianco e girocollo”, attribuito allo stesso Sebastiano Guzzone. La consegna avverrà durante una cerimonia in programma mercoledì prossimo nel Museo civico.