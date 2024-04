L’attacco dell’Iran: droni e missili contro Israele

Oltre 200 attacchi iraniani con missili e droni sono stati scagliati su Israele, secondo il quale però il 99% è stato intercettato. Si registrano alcuni feriti, tra cui un bambino di 10 anni e una di 7 in gravi condizioni. Anche gli Usa hanno contribuito ad abbattere armi iraniane. Coinvolti pure jet del Regno Unito. “Li abbiamo respinti: insieme vinceremo”, commenta Netanyahu.

Stasera una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Biden conferma il sostegno ‘incrollabile’ a Israele, ma convoca i leader del G7 per una “risposta diplomatica unitaria” e avverte Netanyahu: gli Usa non sosterrebbero un contrattacco a Teheran. Una decisione sulla risposta di Israele sarà discussa oggi nel Gabinetto di guerra. Per Hamas “l’attacco dell’Iran è meritato per i crimini sionisti’. Teheran minaccia di ritorsioni gli Stati Uniti ‘se parteciperanno alla possibile prossima mossa aggressiva israeliana, a rischio le basi Usa’.