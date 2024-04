Catania, ecco come ti salvi

Novanta minuti in bilico tra playoff e playout. La situazione del Catania, più unica che rara, a una sola giornata dal termine della stagione regolare lascia aperta la porta a un ampio ventaglio di soluzioni.

I rossazzurri sono già qualificati alla fase nazionale del tabellone promozione grazie alla vittoria nella Coppa Italia di Serie C, ma per usufruire del pass devono evitare di finire coinvolti negli spareggi per non retrocedere. Al momento la squadra di Zeoli è salva, ma il margine di vantaggio sul quintultimo posto è di una sola lunghezza e quindi non può lasciare tranquilli gli etnei.

Il Catania resta padrone del suo destino, il che significa che vincendo contro il Benevento sarebbe certo della salvezza e quindi qualificato ai playoff.

In caso di parità contro i sanniti, in lotta con l’Avellino per il secondo posto (a pari punti, ma gli irpini sono in vantaggio negli scontri diretti), i rossazzurri, in questo caso a quota 43, potrebbero mettersi al sicuro comunque. Affinché ciò accada, serve che si realizzi una delle seguenti condizioni:

1) il Monterosi non batte il Foggia: Catania con più di 8 punti sulla penultima (condizione per la quale lo spareggio non si disputa) pur quintultimo in quanto superato da Potenza e Turris

2) il Monterosi batte il Foggia e il Francavilla perde a Potenza: Catania quintultimo in quanto superato da Potenza e Turris o appaiato a 43 con i lucani (in vantaggio negli scontri diretti) ma a +9 sulla penultima, in questo caso il Francavilla

3) il Potenza perde con il Francavilla: Catania fuori in ogni caso dalle ultime cinque

4) la Turris non va oltre il pareggio a Brindisi: Catania fuori in ogni caso dalle ultime cinque

Il Catania potrebbe salvarsi anche perdendo e restando quindi a quota 42. Quattro le condizioni possibili:

1) Turris e Monopoli non vincono: Catania fuori dalle ultime cinque

2) arrivo a pari punti solo con il Monopoli (parità negli scontri diretti, ma rossazzurri in netto vantaggio nella differenza reti: 0 contro -11), ma il Monterosi non batte batte il Foggia: Catania quintultimo, ma con più di 8 punti di vantaggio sulla penultima

3) arrivo a pari punti solo con la Turris (parità negli scontri diretti, ma rossazzurri anche in questo caso in netto vantaggio nella differenza reti: 0 contro -12), ma il Monterosi non batte batte il Foggia: Catania quintultimo, ma con più di 8 punti di vantaggio sulla penultima

4) arrivo a pari punti con Turris e Monopoli (classifica avulsa: Monopoli 6, salvo; Catania 4, Turris 3), ma il Monterosi non batte batte il Foggia: Catania quintultimo, ma con più di 8 punti di vantaggio sulla penultima.