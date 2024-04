Con un’ascia minacciava i passanti catanesi

CATANIA – Un giovane camminava per le strade di Catania tenendo in mano un’ascia con la quale minacciava e impauriva i passanti. In tanti hanno chiamato la polizia da viale Mario Rapisardi, direzione piazza Eroi D’Ungheria. Quando gli agenti lo hanno rintracciato aveva ancora l’arma in mano: è stato immobilizzato a fatica, vista la resistenza opposta, e identificato come pregiudicato nigeriano di 31 anni, irregolare sul territorio italiano. Con sé aveva anche una forchetta a due soli rebbi che teneva in una tasca dei pantaloni. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.