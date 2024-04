Morandi bendato spaventa amici e fan

Dopo le ustioni alle mani, per un incidente domestico in giardino che poteva costargli molto più caro, Gianni Morandi torna “infortunato” sui social dove si mostra con una benda su un occhio. Il cantautore bolognese ha subito un piccolo intervento ambulatoriale ma ci scherza su: “Ho fatto a pugni”, senza aggiungere nessun altro dettaglio. Nessuno dei fan crede alla lite, anche se in un altro commento il cantautore bolognese insiste – ironicamente – che si è trattato di “un piccolo diverbio tra padre e figlio…”. Scatenati e preoccupati, tra qualche risata, gli amici e i fan. Chiedono cosa sia successo da Jovanotti a Cesare Cremonini, da Emma Marrone ad Antonella Clerici. Qualcuno fa battute citando qualche hit di Morandi, “ti spaccherò il muso” la più gettonata, altri chiedono se non si tratti di operazione alla cataratta.