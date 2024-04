Catania, arrestato il posteggiatore aggressivo

CATANIA – Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione a Catania dalla polizia dopo aver minacciato un giovane automobilista che si è rifiutato di dargli del denaro. E’ accaduto in piazza Turi Ferro. Il 26enne si è chiuso nella sua macchina e ha chiamato i vigili. L’arrestato è stato identificato come un sudanese 41enne senza fissa dimora sottoposto dal questore a un Dacur, il cosiddetto daspo urbano, per cui gli era vietato frequentare determinate vie della città, tra le quali proprio piazza Turi Ferro. Per questo motivo è stato anche denunciato.

Il ragazzo ha detto ai poliziotti di aver subito altre volte minacce dallo stesso posteggiatore, anche alla propria incolumità personale, e di aver trovato la sua auto danneggiata. Il 41enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.