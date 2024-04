A spasso col nipotino: il branco lo pesta

MESSINA – Un 84enne è stato aggredito a Messina da un gruppo di minorenni mentre era a passeggio con il suo nipotino di 7 anni. I ragazzini, che erano a bordo di due ciclomotori, sulla via Panoramica a Messina stavano facendo delle manovre pericolose vicino a diverse auto in fila. Solo per avere fatto presente i rischi del loro comportamento l’anziano è stato colpito con due schiaffi e una testata. E’ stato ricoverato al Policlinico con la frattura della mascella. I ragazzini sono scappati e ora sono ricercati dalle forze dell’ordine.