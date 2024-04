Catania: auto in doppia fila e ambulanti abusivi

CATANIA – La polizia municipale di Catania ha eseguito controlli nell’area compresa tra le vie Giacomo Leopardi, D’Annunzio, Principe Nicola, piazza della Guardia, via Messina e nella circonvallazione. Sono stati elevati 184 verbali di violazione al Codice della strada, soprattutto per soste su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila, e 4 verbali amministrativi a titolari di negozi che avevano occupato porzioni di suolo pubblico con propri prodotti e attrezzature senza autorizzazione.

In via Principe Nicola e in via Giacomo Leopardi sono stati sanzionati due venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per mancanza di licenza, requisiti professionali e autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con verbali dell’importo di 3.579 euro ciascuno e il sequestro dei prodotti che sono stati devoluti in beneficenza alla mensa della Caritas.

Sulla circonvallazione, tra viale Ulisse, viale Marco Polo e viale Antoniotto Usodimare, sono stati multati 5 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli, anche loro sprovvisti di autorizzazione alla vendita e all’occupazione di suolo pubblico. Elevati 15 verbali amministrativi per un importo complessivo di oltre 10.000 euro, sequestrata merce che è stata poi devoluta in beneficenza.