Bambine accoltellate all’uscita della scuola

Due bambine di 11 e 6 anni sono state accoltellate oggi all’uscita della loro scuola a Souffelweyersheim, un piccolo centro in Alsazia vicino a Strasburgo. Hanno riportato soltanto lievi ferite. L’aggressore, un ventinovenne, è stato fermato pochi minuti dopo e sembra essere una persona con squilibri mentali. In ogni caso non ha reagito all’arresto e non è noto alla polizia per fatti simili. Le sue motivazioni “non sembrano avere nessun legame con una radicalizzazione”. Ha ferito una bambina nella strada della scuola elementare, l’altra poco lontano, in una piazzetta.