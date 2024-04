“Dopo Pandora catanesi rassegnati? Non è vero”

“Sbaglia chi pensa che i cittadini catanesi provino sentimenti di rassegnazione rispetto agli incresciosi episodi giudiziari che si sono registrati in questi ultimi giorni”. Il segretario della Cgil etnea Carmelo De Caudo commenta così il blitz “Athena” di Paternò e l’operazione dei carabinieri “Pandora”, che “hanno evidenziato un sistema di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata. Il sistema che gli investigatori hanno fatto emergere, seppure debba ancora essere soggetto a nuove verifiche, ci costringe a tornare indietro negli anni più bui del nostro territorio ma ci convince ancora di più che insistere sul confronto democratico e trasparente con i cittadini e con chi è attivo in politica sia la strada giusta. Chi fa sindacato attivo e tutti i cittadini che lavorano onestamente, si ribelleranno in tutti i modi a questo sistema e non smetteranno mai di credere che il nostro territorio conservi energie morali e intellettuali tali da potere risollevare il destino di questa terra”.