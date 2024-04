A Viagrande cena con furto

CATANIA – Un gruppo di amici stava trascorrendo una serata in un ristorante di Viagrande. Quando parte della comitiva è uscita per prendere una boccata d’aria ha notato un ragazzo che entrava in un casotto di campagna. Il minorenne aveva divelto parte della recinzione e si era introdotto nel terreno di un 71enne. I clienti del ristorante hanno chiamato il 112 e i carabinieri si sono presentati in via Don Bosco, sorprendendo nel tragitto proprio un giovane che correva imbracciando un decespugliatore. Alle domande dei militari non ha saputo spiegare perché, a quell’ora tarda, si trovasse in una strada di periferia con in mano un arnese per il giardinaggio. E’ stato così denunciato.