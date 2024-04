CATANIA – L’assemblea generale ordinaria dei soci ha confermato Luigi Mazzone alla guida del Cus Catania per il triennio 2024-2026. Era presidente dal 2019. È rimasto invariato il numero dei 7 componenti del Consiglio direttivo. Confermati Lorenzo D’Arrigo (vicepresidente vicario), Alberto Cigalini (vicepresidente), Eugenio Cuccia (segretario tesoriere), e Laura Vagnoni, a cui si aggiungono Anita Pistone, Valentina Ragusa e Alberto Toscano. Per il collegio dei revisori dei conti confermati Giuseppe Grillo e Bruno Munzone, new entry Rosario Augusto Vinciguerra.