CATANIA – La polizia di Catania ha fermato un ragazzo che stava fermo in macchina in piazza Montessori con atteggiamento sospetto. Durante il controllo è saltato fuori il motivo della sua agitazione: nel bagagliaio aveva una mazza da baseball in alluminio, per la quale non ha saputo fornire adeguate giustificazioni. E’ stato condotto in questura dove è stato formalmente indagato.