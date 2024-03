Spaccio davanti alla scuola, presi due pusher catanesi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due catanesi di 19 e 20 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, hanno notato la coppia, appena maggiorenne, a bordo di uno scooter SH, mentre si aggirava intorno alle scuole che si trovano vicino piazza Michelangelo a Catania, peraltro zona di residenza del 20enne.

Quindi è scattato il blitz proprio quando i pusher sono usciti dall’appartamento del 20enne e sono tornati in sella allo scooter.

I due, però, accortisi della presenza dei carabinieri, hanno tentato la fuga imboccando viale Mediterraneo dove, ad attenderli, c’erano altre pattuglie che li hanno così circondati con i propri mezzi di servizio, in modo da non dare loro alcuna possibilità di fuggire. Bloccati e perquisiti i due disoccupati sono stati trovati in possesso di banconote di vario taglio per quasi 3 mila euro, di cui oltre 2 mila erano nascosti nel marsupio del 20enne, mentre la restante somma era suddivisa nelle tasche di entrambi.

La perquisizione è proseguita a casa del giovane dalla quale i due erano stati visti uscire poco prima. Qui, all’interno di uno zaino nascosto nella camera da letto, i militari hanno trovato ben 70 dosi di marijuana del peso complessivo di circa 150 grammi e 13 dosi di hashish per 21 grammi totali, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutto il materiale ritrovato, comprese le banconote, è stato sequestrato, mentre i due pusher sono stati arrestati e posti ai domiciliari.