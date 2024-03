Pulvirenti: “Colpevole del reato di coglionaggine”

“Ho fatto un accordo con una società che stava fallendo. La colpa è stata mia. Attorno a me c’erano i ‘capitani coraggiosissimi’, come li chiamava Berlusconi e dall’altra parte c’ero io: un confronto dispari”. Così l’ex patron della Wind Jet e del Catania Calcio Antonino Pulvirenti nella trasmissione Il Punto a Telecolor (GUARDA).

Pulvirenti ha parlato del suo passato calcistico e imprenditoriale. ”Ho i meriti di tutto – ha aggiunto – e la colpa di tutto. Chi ha portato il Catania in Serie A sono stato io. Chi ha creato la Wind Jet sono stato io”.

”Sul Calcio Catania – ha proseguito Pulvirenti – sono stato truffato. C’è al tribunale un processo dove non vi è coinvolto alcun giocatore o società che ha subito una sanzione. Se devo essere accusato di qualcosa rispondo al reato di ‘coglionaggine’. Non c’è corruzione né tentativo. La società del Catania ha pagato e non ha avuto alcun beneficio da questa storia”.