Spaccata al supermercato, ma arrivano i carabinieri

CATANIA – Colpo non riuscito nella notte per una banda della cosiddetta spaccata, che servendosi di un escavatore rubato in un vicino cantiere aveva infranto le vetrate di un supermercato di Aci San Filippo con l’obiettivo di rubare la cassaforte e gli incassi. Alle 3.30 è scattato l’allarme silenzioso anti intrusione e i carabinieri sono arrivati poco dopo in via Nizzeti: dunque i ladri sono fuggiti senza riuscire a mettere a segno il furto. Indagini sono in corso per identificare i partecipanti.