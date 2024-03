CATANIA – Ventitre operatori sanitari specializzati hanno ottenuto i benefici previsti dalla legge per l’internalizzazione nell’Arnas Garibaldi di Catania. I lavoratori sono stati collocati in servizio nell’Hospice del Garibaldi-Nesima, nell’Unità operativa di medicina (Dipartimento emergenza urgenza e accettazione) e in quella di geriatria.