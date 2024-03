SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Oggi il sancataldese Cataldo Lipani compie 104 anni. Un traguardo che festeggerà assieme ai suoi 7 figli, i 14 nipoti e gli 8 pronipoti. A portargli un omaggio padre Alessandro Giambra: Lipani, infatti, ogni giorno si reca nella chiesa madre del paese per seguire la messa. La sua forza è sempre stata la fede, come lui stesso ha affermato. La moglie è morta 3 mesi fa; lui non ha mai smesso di curarla, nel periodo in cui è stata male, anche di notte. Dopo la messa, ogni giorno, il signor Lipani torna a casa salendo una lunga scalinata.